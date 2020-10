Allo Stadio Dynamo Lobanovs’kyj la prima giornata di Champions League 2020/21 tra Dinamo Kiev e Juve: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Allo Stadio Dynamo Lobanovs’kyj, Dinamo Kiev e Juve si affrontano nel match valido per la prima giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021.

Sintesi Dinamo Kiev Juve 0-0 MOVIOLA

34′ Occasione per Kulusevski – Ramsey serve Kulusevski: lo svedese con il tacco sfiora il vantaggio, ma Buschan salva in angolo

18′ Problemi fisici per Chiellini – Si ferma Chiellini per un problema muscolare: dentro al suo posto Merih Demiral

15′ Tiro di Chiesa – Tiro a giro di Chiesa, che ancora una volta sfiora il secondo palo

14′ Colpo di testa di Chiellini – Buschan respinge male, la palla finisce in testa a Chiellini che prova ad indirizzarla verso la porta: palla fuori non di molto

12′ Occasione di Chiesa – Ramsey apre per Chiesa, il numero 22 entra in area, dribbla e prova il tiro dalla sinistra: palla deviata in angolo

1′ Inizia il match – Inizia la sfida di Champions League

Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE

Dinamo Kiev Juve 0-0: risultato e tabellino

Dinamo Kiev (4-3-3): Buschan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Buyalski, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Supryaga, De Pena. All. Lucescu. A disp. Neshcheret, Boyko, Popov, Verbic, Shepeliev, Tsitaishvili, Lednev, Andriyevskiy, Garmash, Rodrigues, Syrota, Duelund.

Juventus (3-4-1-2): Szczesny; Bonucci, Chiellini (19′ Demiral), Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Kulusevski, Morata. All. Pirlo. A disp. Pinsoglio, Buffon, Arthur, Dybala, Bernardeschi, Frabotta, Portanova.

Arbitro: Haţegan (ROU)