MOVIOLA Dinamo Kiev Juve: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la prima giornata di Champions League 2020/21: moviola Dinamo Kiev Juve

L’episodio chiave della moviola del match tra Dinamo Kiev e Juve, valido per la prima giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. Dirige la sfida l’arbitro romeno Ovidiu Hategan



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

27′ Protesta Tsygankov – Voleva una spinta da dietro di Danilo. L’arbitro lascia correre

45′ Ammonito Bentancur – Fallo da dietro su Shaparenko

49′ Ammonito Cuadrado – Severo provvedimento del direttore di gara per un fallo su Karavaev, il colombiano aveva fatto di tutto per frenare il proprio intervento

59′ Ammonito Demiral – Fallo tattico e duro del turco

90′ Mischia in area Juve – Terminano per terra un paio di giocatori della Dinamo. Lascia correre il direttore di gara. Leggera spinta di Bonucci su Verbic che non giustifica il penalty