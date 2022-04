Dionisi: «Il Cagliari ha vinto per demerito nostro»

L’allenatore del Sassuolo commenta la sconfitta dei neroverdi per mano del Cagliari: « La responsabilità è mia»

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la partita contro il Cagliari:

PARTITA – «La responsabilità è mia. Siamo stati l’esatto opposto della gara contro l’Atalanta. Non me ne voglia il Cagliari, ma ha vinto per nostro demerito. Se dovessimo giocare a prendere uno in meno degli altri giocheremo per difenderci, siamo una squadra votata all’attacco e oggi abbiamo fatto dei passi indietro, sono stufo. Dobbiamo cambiare registro. Il Cagliari ha fatto la sua partita e ha merito il risultato, almeno per l’atteggiamento. Sto coinvolgendo giocatori che hanno sulle spalle meno partite e margini per crescere, qualcuno potrebbe dare una mano. Questa squadra ha bisogno di un ricambio. Stiamo però dando ancora più fiducia ai giovani bravi».

SCAMACCA – «Premesso che Gianluca sulle palle aeree non è bravo, migliorerà. Il primo avversario di Scamacca è stato sé stesso. Lui è un ragazzo giovane, con qualità e numeri. Ad oggi però non merita certi titoli, non può bastare mezzo campionato».