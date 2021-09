Dionisi: «Raspadori? Non mi stupisce. Che emozione sfidare Mou! E su Scamacca dico che...»

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato al Corriere dello Sport della sfida contro la Roma di Mourinho. Le sue parole

2004 – «Dov’ero nel 2004 quando Mourinho vinse la Champions? In Serie D, nel Voghera, dove giocavo difensore».

2010 – «Nel maggio 2010 nella Tritium, vincemmo il campionato di Serie D».

MOURINHO – «Che effetto fa? Un bellissimo effetto. Mourinho ha scritto la storia del calcio e quando smetterà, lascerà un segno indelebile avendo vinto due Champions con due formazioni non favorite come Porto e Inter. Ha un grande carisma e indubbie capacità. È uno dei migliori del 21° secolo».

COME SARA INCONTRARLO – «In questi anni mi è capitato di incontrare tecnici più esperti. Fortunatamente non sarò io contro lui ma il Sassuolo contro la Roma. Non lo avrei mai pensato possibile e invece..non vedo l’ora di stringergli la mano».

COSA TEME DELLA ROMA – «Le individualità e la voglia che hanno dimostrato di sacrificarsi. Per noi non sarà facile perchè di fronte avremo anche il pubblico dell’Olimpico: quel tifo deve essere uno stimolo e non condizionarci in negativo come un po’ è successo a Verona».

VIA DZEKO DENTRO ABRAHAM – «Anche se diversi parliamo di due grandi bomber. Dzeko lega più il gioco, l’inglese è un grande finalizzatore, abile ad attaccare l’area avversaria. L’età è dalla sua».

TOGLIERE LUI ALLA ROMA – «E poi giocherebbe Shomurodov…meglio non dire nessuno e misurarci contro la Roma così com’è. Ovvero una squadra forte che farà un campionato di alto livello. Sarà difficile ma non saremo vittime sacrificali».

FAVORITA SCUDETTO – «Mi piacerebbe dire l’Atalanta, però credo che chi ha vinto l’ultimo scudetto sia la prima candidata insieme alla Juve».

SETTE SORELLE – «I valori tecnici e fisici di quelle squadre sono superiori. In una partita secca può succedere di tutto, ma alla fine in una stagione i valori emergono. Noi abbiamo ceduto Locatelli, Marlo. e Caputo e a oggi non sappiamo dove collocarci. Sicuramente siamo sotto a queste sette: sarà il campo a dire quale posizione meritiamo, dalla ottava in giù. Il nostro inizio è stato positivo ma è presto per dare giudizi».

ITALIA MADE IN SASSUOLO – «È una bella cosa per il Sassuolo e per l’Italia: vuol dire che in Nazionale non ci arrivi soltanto giocando nelle big. Vederli tutti e tre insieme (Locatelli, Berardi e Raspadori ndr) deve essere un vanto per il nostro club e uno stimolo per i ragazzi».

GOL RASPADORI – «Non mi stupisce. Ora inizieranno a parlarne tutti ma lui non cambierà atteggiamento perché il ragazzo è più forte del giocatore. Che è bravo si vede da come tocca il pallone, ma quando lo conosci capisci che persona è».

DOTE PRINCIPALE RASPADORI – «Vede la porta, è duttile, continuo durante le partite».

BERARDI – «In Svizzera ha giocato e non mi aspettavo durasse così tanto. Ora rientra da noi con entusiasmo e lo accoglierò a braccia aperte contando di rivedere il vero Berardi. Per il Sassuolo in passato è stato un giocatore determinante e dai primi allenamenti ho capito che può esserlo anche in futuro».

SALTO QUALITÀ SCAMACCA – «Deve trovare continuità nella singola gara e poi nella stagione. Ha doti individuali importanti e poi à un bravo ragazzo che si è applicato molto. Da lui mi aspetto tanto».

CAPUTO – «Caputo è partito perché c’erano giocatori bravi e perché tutte e tre le parti erano d’accordo».

EREDITA DE ZERBI – «È una responsabilità perchè lui ha lavorato qui tre anni, ha fatto bene ed ha permesso a tanti giocatori di crescere. La società mi sta dando l’opportunità di allenare un gruppo con una grande impronta. e io voglio dare continuità ma non sono De Zerbi. Qualcosa di diverso ci sarà».

EMPOLI – «All’Empoli ripenso sempre con affetto. Se sono diventato l’allenatore del Sassuolo è grazie a quello che ho fatto lì e ai giocatori che avevo. Succede che dopo un addio i rapporti non siano idilliaci ma il tempo mette a posto le cose se ci sono persone vere. Io non mi sono lasciato male anche se l’ultimo ricordo della gente non è positivo».