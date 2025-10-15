 Dionisi Palermo, adesso è ufficiale la risoluzione del contratto con il rosanero! Lo attende l’Empoli
Dionisi Palermo, è ufficiale la risoluzione del contratto con il rosanero per il tecnico ex Sassuolo! Lo aspetta l’Empoli

Le strade di Alessio Dionisi e del Palermo si separano definitivamente. Dopo l’esonero arrivato a giugno, nel pomeriggio di martedì 14 ottobre è arrivata anche l’ufficialità della risoluzione contrattuale tra l’allenatore e il club rosanero, che in estate aveva scelto di affidare la panchina a Filippo Inzaghi.

Per Dionisi si apre ora una nuova avventura: come anticipato nei giorni scorsi, il tecnico è pronto a ripartire dall’Empoli, che attendeva soltanto la definizione della pratica con il Palermo per procedere alla firma. Proprio in mattinata, infatti, la società toscana ha annunciato l’esonero di Guido Pagliuca, protagonista di un avvio di campionato in Serie B con 9 punti raccolti in 7 giornate.

COMUNICATO Il Palermo FC comunica di aver risolto consensualmente il contratto dell’allenatore Alessio Dionisi.

