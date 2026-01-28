Champions League
Diretta gol Champions League LIVE: Union SG Atalanta 0-0, Dortmund Inter 0-0, Monaco Juventus 0-0, Napoli Chelsea 0-0
Diretta gol Champions League: i risultati dei match di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli, impegnate nell’ultimo turno della League Phase
Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo l’ottava giornata di League Phase della massima competizione europea. In campo le italiane nelle sfide Borussia Dortmund Inter, Union SG Atalanta, Napoli Chelsea e Monaco Juventus.
LA LIVE DI UNION SG ATALANTA
Formazioni ufficiali
UNION SAINT-GILLOISE (3-4-2-1): Scherpen; Mac Allister, Burgess, Sykes; Patris, Zorgane, Van De Perre, Smith; Khalaili, El Hadj; Florucz. All. Hubert
ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Kossounou, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Ederson, Bernasconi; Samardzic, Lookman; Krstovic. All. Palladino
LA LIVE DI NAPOLI CHELSEA
Formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Oliveira,Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Di Lorenzo; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte
CHELSEA (3-4-2-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo, Estevao, Santos; Neto, Enzo Fernandez; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior
SEGUI LA LIVE DI BORUSSIA DORTMUND INTER
Formazioni ufficiali
BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): 1 Kobel; 23 Can, 4 Schlotterbeck, 39 Mané; 26 Ryerson, 7 Bellingham, 8 Nmecha, 5 Bensebaini; 14 Beier, 21 Silva; 9 Guirassy. A disposizione: 31 Ostrzinski, 33 Meyer, 2 Yan Couto, 10 Brandt, 17 Chukwuemeka, 27 Adeyemi. Allenatore: Niko Kovac.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 31 Bisseck, 15 Acerbi, 25 Akanji; 11 Luis Henrique, 8 Sucic, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 9 Thuram. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 6 De Vrij, 10 Lautaro, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 36 Darmian, 43 Cocchi, 45 Bovo, 94 Esposito, 95 Bastoni. Allenatore: Cristian Chivu.
SEGUI LA LIVE DI MONACO JUVENTUS
Formazioni ufficiali
Monaco (4-2-3-1): Kohn; Vanderson, Teze, Kehrer, Caio Henrique; Zakaria, Camara; Akliouche, Coulibaly, Golovin; Balogun. All. Pocognoli
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cabal; Conceicao, Miretti; Openda. All. Spalletti.