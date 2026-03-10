Champions League
Diretta gol Champions League LIVE: via agli ottavi di finale, si comincia con Galatasaray Liverpool
Diretta gol Champions League LIVE: sintesi, cronaca e tabellino di tutti i match degli ottavi di finale della competizione
Segui LIVE la diretta gol di Champions League con Calcionews24. In campo l’andata degli ottavi della massima competizione europea. In campo l’Atalanta di Palladino contro il Bayern Monaco.
Ottavi Champions League
Andata
Martedì 10 marzo
- Galatasaray Liverpool 0-0 LIVE
- Atalanta Bayern Monaco
- Atletico Madrid Tottenham
- Newcastle Barcellona
Mercoledì 11 marzo
- Bayer Leverkusen Arsenal
- Bodo Glimt Sporting CP
- Psg Chelsea
- Real Madrid Manchester City
