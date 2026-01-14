Connect with us

Serie A

Diretta gol Serie A LIVE: si va all’intervallo in Napoli Parma sullo 0-0

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 16esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite Napoli Parma, Inter Lecce, Hellas Verona Bologna e Como Milan, valevoli per la 16 esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2024/2025.

ORE 18:30 LIVE NAPOLI PARMA

34′ ANCORA RINALDI! – Stavolta il portiere dice di no al tiro di Hojlund.

27′ SI SUPERA RINALDI – Gran risposta sul colpo di testa di Buongiorno.

13′ GOL ANNULLATO – Dopo un silent check col Var, l’arbitro annulla la rete per posizione di fuorigioco in partenza di Mazzocchi.

11′ GOL DEL NAPOLI – Partenopei avanti con McTominay: azione sulla destra con Mazzocchi, Circati prova a salvare e colpisce il palo, poi sulla seconda palla arriva lo scozzese che, con un batti e ribatti, deposita in rete il pallone tra un groviglio di gambe.

1′ INIZIA IL MATCH – Fischio d’inizio.

Formazioni ufficiali

Napoli (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, McTominay, Olivera; Politano, Højlund, Lang. Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Beukema, Marianucci, Spinazzola, Ambrosino.

Parma (3-5-1-1): Rinaldi; Circati, Troilo, Valenti; Britschgi, Estevez, Keita, Sorensen, Ordonez; Ondriejka; Cutrone. Allenatore: Carlo Cuesta.
A disposizione: Corvi, Casentini, Benedyczak, Pellegrino, Bernabé, Valeri, Delprato, Oristanio, Cremaschi, Djuric, Drobnic.

Il calcio del giorno

