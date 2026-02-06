Connect with us
Diretta gol Serie A LIVE: si parte con Verona Pisa

1 minuto ago

Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 24esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE

La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 24esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.

SEGUI QUI LA DIRETTA DI VERONA PISA

Formazioni ufficiali

HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Edmundsson; Niasse, Bernede, Al-Musrati, Lovric, Frese; Orban, Bowie. Allenatore: Paolo Sammarco.

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Loyola, Angori; Moreo, Stojilkovic; Durosinmi. Allenatore: Oscar Hiljemark.

