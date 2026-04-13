Serie A
Diretta gol Serie A: Fiorentina Lazio 1-0, decide Gosens
Diretta Gol Serie A, sfide valide per la 32esima giornata di campionato: sintesi, tabellino, risultati, moviola e cronaca LIVE
La cronaca, sintesi e diretta LIVE delle partite valevoli per la 32esima giornata del campionato di Serie A Enilive 2025/26.
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Formazioni ufficiali
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Gosens; Mandragora, Ndour, Fabbian; Harrison, Piccoli, Fazzini. A disposizione: Lezzerini, Christensen, Pongracic, Comuzzo, Solomon, Kospo, Kouadio, Braschi, Balbo, Deli, Puzzoli, Cianciulli. Allenatore: Paolo Vanoli
LAZIO (4-3-3): Motta; Lazzari, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Basic, Patric, Taylor; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Hysaj, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Przyborek, Pedro, Isaksen, Noslin, Ratkov. Allenatore: Maurizio Sarri
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Formazioni ufficiali
COMO (4-2-3-1): 1 Butez; 77 Van der Brempt, 2 Kempf, 34 Diego Carlos, 3 Valle; 8 Sergi Roberto, 23 Perrone; 38 Diao, 10 Nico Paz, 20 Baturina; 11 Douvikas.
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 94 Esposito, 9 Thuram.
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89′ GOL DEL BOLOGNA – Orsolini chiude la sfida rilanciando i rossoblù per la corsa a un post per la qualificazione in Europa.
28′ TRAVERSA ORSOLINI – Subito vicino al raddoppio il Bologna, conclusione di Orsolini che impatta sulla traversa.
27′ GOL FREULER – Il Bologna è avanti! Di testa Freuler che non lascia scampo a Falcone per il vantaggio dei rossoblù.
Formazioni ufficiali
BOLOGNA (4-2-3-1): Pessina; Joao Mario, Casale, Lucumì, Miranda; Freuler, Moro; Orsolini, Sohm, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano.
LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Siebert, Gabriel, Ndaba; Ramadani, Ngom, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco.
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60′ GOL MCTOMINAY – Pareggia il Napoli con la firma di McTominay. Assist di Hojlund, lo scozzese non sbaglia davanti a Suzuki.
1′ GOL STREFEZZA – Subito Parma avanti! Elphege imbuca per Strefezza, conclusione rasoterra che fulmina Milinkovic. Doccia fredda immediata per il Napoli.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Valenti, Troilo, Circati; Delprato, Nicolussi Caviglia, Keita, Bernabé, Strefezza, Elphege. All. Cuesta.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic, Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
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87′ GOL EKUBAN – Si riporta avanti il Genoa! Messias per Ekuban, pallone in porta e Genoa che si porta sul 2-1.
57′ GOL SASSUOLO – Pareggia il Sassuolo grazie a Koné. Conclusione che non lascia scampo a Bijlow, anche il VAR conferma.
18′ GOL DEL GENOA – Grifone avanti con una perla di Malinovskyi: bellissima conclusione da fuori area che termina a centimetri dal palo.
15′ OCCASIONE GENOA – Contropiede pericoloso, Vitinha calcia forte sul primo palo, Muric respinge in angolo.
1′ INIZIA IL MATCH – Si comincia
Formazioni ufficiali
GENOA (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Boig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. Allenatore: Grosso
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Formazioni ufficiali
Atalanta (3-5-2): Carnesecchi; Kolasinac, Djimsiti, Scalvini; Zappacosta, Zalewski, de Roon, Ederson, Bernasconi; de Ketelaere, Krstovic. A disposizione: Pardel, Sportiello, Kossounou, Bakker, Musah, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Raspadori, Obric, Levak, Ahanor. All. Palladino
Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. A disposizione: Pinsoglio, Radu, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Milik, Kostic, Openda, Miretti, David. All. Spalletti
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Formazioni ufficiali
MILAN (4-3-3): Maignan; Athekame, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Ricci, Modrić, Rabiot; Saelemaekers, Leão, Pulisic. A disp.: Pittarella, Terracciano; Estupiñan, Gabbia, Odogu, Tomori; Fofana, Jashari, Loftus-Cheek; Füllkrug, Gimenez, Nkunku. All.: Allegri.
UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlström, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. A disp.: Nunziante, Padelli, Sava; Arizala, Bertola, Mlačić; Camara, Miller, Piotrowski, Zarraga; Bayo, Buksa, Gueye. All.: Runjaić.
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Formazioni ufficiali
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Palestra, Rodriguez, Mina, Obert; Deiola, Gaetano, Mazzitelli; Folorunsho; Esposito, Borrelli. A disposizione: Sherri, Ciocci, Adopo, Kilicsoy, Raterink, Belotti, Albarracin, Dossena, Sulemana, Liteta, Zappa, Mendy, Zé Pedro, Trepy. Allenatore: Fabio Pisacane
CREMONESE CREMONESE (3-5-2): Audero; Luperto, Baschirotto, Terracciano; Pezzella, Vandeputte, Grassi, Bondo, Floriani M.; Okereke, Bonazzoli. A disposizione: Silvestri, Nava, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Lottici, Ceccherini, Faye, Payero, Folino, Sanabria. Allenatore: Marco Giampaolo
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Formazioni ufficiali
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador; Vlasic; Simeone, Adams
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Frese; Oyegoke, Akpa Akpro, Gagliardini, Bernede, Belghali; Harroui, Bowie
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52′ TRIPLETTA DI MALEN! – Uno splendido pallone filtrante di Matias Soule lancia Donyell Malen in area, che risponde alla chiamata e insacca all’angolino basso.
43′ RADDOPPIO ROMA – Rensch mette in area un ottimo passaggio e trova Donyell Malen che tenta la fortuna da distanza ravvicinata e con freddezza spedisce la palla in fondo alla rete.
3′ GOL ROMA – Malen termina la propria azione personale in area con un bel tiro che batte Adrian Semper sotto la traversa.
Formazioni ufficiali
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, N’dicka, Hermoso; Çelik, Pisilli, Cristante, Rensch; Soulé, Pellegrini, Malen. All. Gasperini. A disp. De Marzi, Gollini, Angeliño, El Aynaoui, Tsimikas, Venturino, Ziółkowski, Seck, Mirra, Vaz, El Shaarawy, Zaragoza
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Leris, Aebischer, Angori; Tramoni, Moreo. All. Hiljemark. A disp. Andrade, Scuffet, Bozhinov, Meister, Cuadrado, Akinsanmiro, Durosinmi, Isak, Stengs, Coppola, Loyola, Piccinini, Albiol, Stojilković.