Diritti TV, DAZN ad un passo: Torino e Bologna dicono sì, la Roma…

Sembra ormai davvero ad un passo l’accordo per i diritti TV con DAZN: Torino e Bologna voteranno sì mentra la Roma ancora tentenna

Sembra ormai fatta per l’accordo tra l’Assemblea Lega Serie A e DAZN per l’acquisizione dei diritti TV: anche il Torino e il Bologna voteranno sì, schierandosi con Juve, Lazio, Napoli e Inter.

Come riporta Repubblica, anche la Roma sarebbe propensa al sì chiedendo però una revisione sulla posizione delle big in merito all’ingresso dei fondi. Sky resterebbe così con solo 3 gare di Serie A per il triennio 2021-2024 scontentando l’appello del presidente della Sampdoria, Massimo Ferrero.