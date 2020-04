Diritti TV serie A, continua lo scontro: si rischia il taglio per il prossimo triennio. Sky, DAZN e IMG potrebbero offrire molto meno

Una guerra che non gioverebbe a nessuno. Lo sa la Lega Calcio che però non ha risparmiato l’attacco alle televisioni. Sky, DAZN e IMG vogliono assolutamente uno sconto sulla rata di maggio, il calcio non arretra.

I club pretendono il rispetto dei tempi, si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, ma le tv puntano ad uno sconto. E in caso di spaccatura il triennio successivo potrebbe complicare ancor di più le cose. Le TV, infatti, potrebbero offrire molto meno per l’acquisto dei diritti, con perdite ancor più gravi sul lungo periodo.