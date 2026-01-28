Disasi Fiorentina, la Viola insiste: nuovi contatti per il difensore! Prossime ore decisive, ecco perché

Disasi Fiorentina, la Viola insiste: nuovi contatti per il difensore! La trattativa per il centrale del Chelsea si infiamma

La Fiorentina non molla la presa e intensifica il pressing per regalare un nuovo pilastro difensivo al tecnico Paolo Vanoli. Secondo gli ultimi aggiornamenti riportati da Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna di mercoledì 28 gennaio ci sono stati nuovi contatti diretti tra la dirigenza Viola e l’entourage di Axel Disasi. Il club toscano sta spingendo con decisione per strappare l’assenso definitivo del possente centrale francese classe ’98, attualmente in forza al Chelsea, individuato come il profilo ideale per blindare la retroguardia in questa seconda parte di stagione.

Le prossime 24-48 ore saranno cruciali per determinare l’esito della trattativa e capire la reale fattibilità dell’affare. I Gigliati devono muoversi rapidamente per anticipare la folta concorrenza: sul giocatore, in uscita dai Blues, pende infatti anche l’interesse concreto di diverse società di Premier League, pronte a inserirsi con offerte importanti. La dirigenza toscana attende ora una risposta chiara dal calciatore per provare a chiudere l’operazione prima del gong finale del mercato.

