Il Chievo Verona ha quasi preso Filip Djordjevic: il centravanti serbo andrà via dalla Lazio e i gialloblu sono davvero a un passo dal renderlo un acquisto ufficiale

Il Chievo Verona si muove sul mercato. Dopo aver confermato D’Anna alla guida della squadra gialloblu, i veneti prendono un nuovo attaccante. Si tratta di Filip Djordjevic, centravanti serbo della Lazio che tra poche settimane sarà disponibile a parametro zero. L’attaccante è vicinissimo, sta per firmare un contratto di tre anni con i clivensi e l’affare potrebbe andare in porto nelle prossime ore.

Nell’ultima stagione non ha mai giocato e non segna da due anni, ma si tratta comunque di un colpo importante per il Chievo. La squadra veronese ha bisogno di nomi nuovi per riuscire a sostituire Roberto Inglese e Djordjevic sembra essere il profilo adatto. Sosterrà le visite mediche con il Chievo nei prossimi giorni, poi sarà un nuovo calciatore alla corte di D’Anna.