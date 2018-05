Chievo, confermato Lorenzo D’Anna per la prossima stagione

La società clivense ha confermato Lorenzo D’Anna come prossimo tecnico dei gialloblù per la prossima stagione

Dopo una salvezza conquistata non senza fatica, il Chievo Verona riparte da Lorenzo D’Anna, il presidente Campedelli ha deciso di confermare la fiducia al proprio allenatore anche per la prossima stagione grazie alla salvezza ottenuta. Giunto sulla panchina gialloblu dopo l’esonero di Maran, D’Anna ha totalizzato nove punti in tre partite, guadagnandosi la conferma anche per il 2018/2019. Contratto di un anno per l’ex giocatore gialloblù, con opzione per il successivo.

Nei giorni scorsi era circolato il nome di Davide Nicola come possibile alternativa ma l’intendimento del presidente Campedelli sin dalla presentazione di D’Anna era stato quello di garantire continuità.