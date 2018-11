Ivana Icardi ha parlato a Domenica Live in merito a Wanda Nara e al difficile rapporto che la lega al fratello Maurito

Ivana, sorella dell’attaccante dell’Inter e della Nazionale Argentina, Maurito Icardi, è stata ospitata da Barbata D’Urso nel salotto di Domenica Live. Nel corso della trasmissione, sorella Ivana ha parlato del matrimonio del fratello con Wanda Nara, ma anche del difficile rapporto che li lega. Ecco quanto dichiarato: «Per me mio fratello è parte della mia vita anche se non ci vediamo come mi piacerebbe. Io lo chiamo, ma non mi risponde. Non voglio dire cattiverie su di lui. Forse a Wanda dà fastidio che io gli parli per qualche motivo. Non so quale sia il problema, ho sempre avuto un buon rapporto con tutte le sue ex fidanzate. Wanda Nara? Lei mi ha bloccato su Instagram, io non ho fatto nulla e le parole usate in pubblico erano le stesse che diceva a me. Diceva che chiedevo soldi a mio fratello per rifarmi il seno. Sono bugie. Quelle stesse parole che ha detto a me le ha dette ai giornalisti e abbiamo litigato per questo.

«Maurito non risponde al telefono. Ho chiesto il numero a mia mamma, volevo conoscere i miei nipoti e volevo chiamare Mauro. Avevo conosciuto da piccola Francesca, la piccola non l’ho mai vista. Mi dispiace non conoscere i miei nipotini. Un appello? Io non voglio litigare con nessuno. Voglio dire a mio fratello che è una delle cose più importanti per me, voglio fare la pace e voglio stare bene con tutti e siete importanti tutti voi, non so se riescono a capirlo. Non mi interessa se sono famosi e hanno i soldi. Io vi voglio bene, alle mie nipotine, anche se non le vedo tanto e mi piacerebbe tantissimo ritornare in pace».