Donadoni rivela: «Ecco perché ho rifiutato il Cagliari»

Roberto Donadoni ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a rifiutare la proposta del Cagliari: le dichiarazioni dell’ex allenatore di Parma e Bologna

Roberto Donadoni ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a rifiutare la proposta del Cagliari. Le dichiarazioni dell’ex allenatore di Parma e Bologna ai microfoni di TMW Radio.

PROPOSTA DEL CAGLIARI – «Mi ha fatto piacere e ringrazio Giulini che mi ha contattato, abbiamo parlato: ho ritenuto che non ci fossero le condizioni per iniziare quest’avventura, nonostante io a Cagliari ci sia stato, e anche molto bene. Proprio per l’affetto che mi hanno dimostrato i tifosi, ho creduto che il passo non potesse essere affrontato. Fosse successo un mese, un mese e mezzo fa, come ho detto al presidente, avrei accettato. Adesso, per come lavoro io e la voglia che ho, non c’era la tempistica ideale. Per impostare un certo tipo di lavoro, come mi è capitato in altre realtà, vedi Parma. Un discorso è partire a inizio gennaio, un altro a fine febbraio».

CLASSIFICA – «Sono convinto che la rosa sia di buon livello, mi auguro e spero ardentemente che si risollevino quanto prima e portino a casa una salvezza ovviamente non facile, ma che meriterebbero per la squadra che hanno. Da questo punto di vista tiferò Cagliari».