Gianluigi Donnarumma compie un altro errore notevole: in Atalanta-Milan, il portiere non riesce a respingere il colpo di testa di Masiello che vale l’1-1 finale

Dopo i due gravi errori in finale di Coppa Italia contro la Juventus, Gianluigi Donnarumma si rende ancora protagonista in negativo. In Atalanta-Milan, conclusa poco fa, il portiere rossonero è in parte responsabile della rete del pareggio di Masiello.

Nel secondo minuto di recupero, un cross di Ilicic dalla destra raggiunge Masiello in piena area: il difensore nerazzurro colpisce di testa indisturbato trovando solo una deviazione del portiere milanista, il quale non riesce a coprire bene il primo palo non evitando che il pallone varchi la sua porta. Se anche la difesa del Milan ha le sue responsabilità, per Donnarumma non è sicuramente la settimana più fortunata.