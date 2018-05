Atalanta-Milan 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Atalanta-Milan, 37ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

È iniziata ufficialmente la determinante sfida tra Atalanta e Milan, valida per la 37° giornata di Serie A. Separate da un solo punto (padroni di casa a 59, ospiti a 60), le due formazioni hanno come unico obiettivo la vittoria che permetterebbe di compiere un più sicuro o definitivo passo verso la qualificazione alla prossima edizione di Europa League. Dopo la batosta subita in finale di Coppa Italia, Gattuso cerca di ripartire dai primi 55 minuti, dove la formazione rossonera aveva tenuto ottimamente il campo. Gasperini, dal canto suo, vuole provare a bissare lo straordinario risultato ottenuto la scorsa stagione, regalando ai suoi tifosi una nuova gioia. Ecco la cronaca live del match

Atalanta-Milan 0-0: tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; A. Gómez, Barrow. A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni, Palomino, Del Prato, Mancini, Hateboer, Haas, Kusulevski, Peli, Iličić. Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Antonelli, Calabria, G. Gómez, Musacchio, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, A. Silva. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Marco Guida

Note: Ammonizioni: Masiello (A), Abate (M), de Roon (A), Kalinic (M)

Atalanta-Milan: diretta live e sintesi

SINTESI PRIMO TEMPO: Sotto a un autentico nubifragio sceso proprio all’inizio del match, il Milan si schiera in campo con un baricentro piuttosto alto, deciso a impostare il gioco fin dal principio ma il pressing insistente dell’Atalanta rende il fraseggio non privo di ostacoli. La squadra di Gattuso lavora bene fra le linee, riuscendo a collocarsi con costanza nella metà campo bergamasca, ma l’Atalanta, soprattutto dopo il quarto d’ora, inizia a creare alcune interessanti occasioni. Non si registrano vere e proprie palle gol, se non quella quasi allo scadere con le conclusioni ravvicinate di Cristante e Freuler, ma la partita si rivela gradevole per l’intera durata della prima frazione: sostanzialmente molto maschia, ricca di contrasti, a volte anche molto duri, ma anche molto equilibrata

46′ – Finisce qui il primo tempo: è 0-0 tra Atalanta e milan

45’ ˗ Sugli sviluppi di un calcio di punizione causato da Freuler, Berisha rischia di commettere un’autentica papera, facendosi sfuggire il pallone dalle mani, ma i compagni sono attenti e allotanano

45’ ˗ Assegnato un solo minuto di recupero

44’ ˗ Suso tergiversa troppo con il pallone in area di rigore e Masiello, molto attento, glielo scippa allontanandolo in fallo laterale

41’ ˗ Occasione Atalanta. Prima vera palla gol per la formazione di casa: prima la conclusione di Freuler, poi quella ravvicinata di Cristante, dall’interno dell’area, trovano la miracolosa opposizione di Rodriguez prima e Biglia poi

39’ ˗ Cristante serve a Barrow un buon pallone in area di rigore ma il gambiano colpisce malissimo di testa e Donnarumma non ha problemi a bloccare

36’ ˗ Gomez entra sul suo connazionale Biglia con una ginocchiata molto pericolosa in zona lombare, scatenando la reazione dell’ex Lazio

35’ ˗ Kessié contrasta Gomez in area e manda il pallone in corner

33’ ˗ Gomez, da posizione leggermente decentrata, prova a sorprendere Donnarumma con il sinistro ma la conclusione, visibilmente svirgolata, finisce in curva

32’ ˗ Fallo di Kalinic su Caldara, reo di aver alzato un po’ troppo il gomito

31’ ˗ Castagne non controlla sulla fascia destra e il pallone, favorito dalle condizioni del campo, si perde in fallo di fondo

29’ ˗ Sugli sviluppi del calcio di punizione, Bonaventura spizza di testa prolungando la traiettoria del pallone ma Toloi allontana, ancora una volta, in corner

28’ ˗ Ammonizione per de Roon, per fallo su Suso

27’ ˗ Sugli sviluppi di un calcio di punizione causato da un fallo di mano di Caldara, Calhanoglu indirizza bene sul secondo palo ma Toloi, di testa, manda il pallone alto sopra la traversa

26’ ˗ Fuorigioco fischiato a Barrow

25’ ˗ Barrow va in percussione, sfruttando il dribbling e la velocità che gli competono, ma la sua conclusione viene murata dall’intervento di Romagnoli

24’ ˗ Occasione Atalanta. Barrow colpisce malissimo in area, forse disorientato dal vuoto di Bonucci, e il suo tentativo di stoppare con il piatto e colpire viene vanificato

23’ ˗ Bonaventura ci prova dalla grande distanza ma il suo sinistro finisce di poco a lato dal palo alla destra di Berisha

21’ ˗ Barrow prova il tiro ma è troppo debole per pensare di impensierire Donnarumma

20’ ˗ Gomez prova a calciarla a giro da fuori area ma la palla colpita di collo esterno rende la traiettoria completamente svirgolata

18’ ˗ Occasione Atalanta. Gomez approfitta della distrazione della difesa milanista per inserirsi in area ma la difesa sventa, spedendo il pallone in corner

17’ ˗ Ammonizione per Abate che entra in maniera molto dura su Gomez

16’ ˗ Primo break di Cristante che conquista un interessante pallone ai danni di Bonucci ma il suo passaggio filtrante, in verticale, per Barrow vede l’uscita tempestiva di Donnarumma

15’ ˗ Caldara atterra su Kalinic: Guida non può far altro che fischiare il fallo per i rossoneri

13’ ˗ Prima ammonizione del match: dopo l’iniziale vantaggio concesso, Guida ne approfitta della palla messa fuori da Kessié per ammonire Masiello, reo di aver commesso una brutta entrata ai danni di Kalinic

11’ ˗ Bonaventura va al cross ma Gosens devia in corner, il secondo per i rossoneri

10’ ˗ Ennesimo errore da parte del Milan, questa volta con Kalinic che sbaglia un cambio di gioco apparentemente facile

9’ ˗ Pessimo retropassaggio centrale da parte di Rodriguez ma i compagni di difesa ci mettono una pezza

8’ ˗ Fuorigioco fischiato a Bonucci per posizione irregolare

8’ ˗ Caldara devia di testa un interessante cross in mezzo: solo corner per il Milan

7’ ˗ Primo tiro per il Milan: Suso, dopo aver ricevuto il pallone in posizione centrale, si libera della marcatura e arriva al tiro da distanza sostenuta ma la sua conclusione non può spaventare Berisha

6’ ˗ Kalinic viene placcato da Caldara all’altezza del centrocampo

4’ ˗ De Roon sbaglia la misura del passaggio e il pallone filtrante finisce in fallo laterale

3’ ˗ Kessié lamenta un fallo da parte di Masiello ma Guida non è dello stesso avviso

2’ ˗ Suso raddoppiato nella marcatura viene atterrato da Gomez all’altezza delle panchine e conquista un calcio di punizione

1’ ˗ Nonostante il buon controllo palla del Milan, il pressing dei padroni di casa è piuttosto insistente

1’ ˗ Guida fischia il calcio d’inizio. È il Milan a battere il primo pallone del match

Atalanta e Milan sono scese in campo e sono pronte a dare inizio alle danze, davanti a una cornice di pubblico accorso davvero numeroso. Da segnalare il grande striscione dei tifosi nerazzurri dedicato al tecnico Gianpiero Gasperini, oggi squalificato, che recita: “Lunga vita a Gasperini”

Atalanta-Milan: formazioni ufficiali

Sono uscite le formazioni ufficiali. Nessuna novità per la squadra di casa, Gasperini conferma l’undici ipotizzato alla vigilia. Gattuso, invece, opta per due cambi: uno in difesa, dove al posto di Calabria partirà dal primo minuto il più esperto Abate e l’altro a centrocampo, dove Biglia riprenderà il suo posto in mezzo, al posto del giovane Locatelli

ATALANTA (3-4-2-1): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante, A. Gómez; Barrow. A disposizione: Gollini, Rossi, Bastoni, Palomino, Del Prato, Mancini, Hateboer, Haas, Kusulevski, Peli, Iličić. Allenatore: Gasperini.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Abate, Bonucci, Romagnoli, R. Rodríguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinić, Çalhanoğlu. A disposizione: Storari, A. Donnarumma, Antonelli, Calabria, G. Gómez, Musacchio, Locatelli, Mauri, Montolivo, Borini, Cutrone, A. Silva. Allenatore: Gattuso.

Atalanta-Milan: probabili formazioni e pre-partita

Neanche il tempo di digerire la batosta subita a Roma nella finale di Coppa Italia contro la Juventus che gli uomini di Gattuso devono subito rimboccarsi le maniche contro una diretta concorrente per la prossima Europa League e cercare di portare a casa una vittoria che gli permetterebbe di avere la sicurezza del sesto posto. Di fronte, però, ci sarà un arrembante Atalanta che viene da 5 risultati utili consecutivi e che vuole ripetere l’exploit dello scorso anno. Per l’occasione, Gasperini, che non sarà in panchina per squalifica, manderà in campo la formazione migliore, con il solito modulo del 3˗4˗1˗2. Accanto a Gomez, potrebbe partire titolare Barrow, in vantaggio su Ilicic. Nessun dubbio per le altre zone del campo. Ancora fuori Petagna e Spinazzola.

Con l’obiettivo di ripartire dai primi 55 minuti di Roma, Gattuso non cambia modulo e ripropone gli stessi undici nel suo ormai canonico 4˗3˗3, guidato da Capitan Bonucci. L’unico dubbio potrebbe riguardare l’attacco, ma Cutrone appare nettamente in vantaggio su Kalinic.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Castagne, De Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Gomez, Barrow. A disposizione: Gollini, Rossi, Palomino, Bastoni, Mancini, Hateboer, Haas, Cornelius, Ilicic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

MILAN (4-3-3): G. Donnarumma; Calabria, Bonucci, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Locatelli, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu. A disposizione: A. Donnarumma, Storari, Zapata, Gomez, Calabria, Antonelli, Musacchio, Borini, Mauri, Montolivo, Kalinic, Silva. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Atalanta-Milan: i precedenti del match

Quella che andrà in scena all’Atleti Azzurri d’Italia di Bergamo tra Atalanta e Milan è una sfida storicamente molto insidiosa, complicata e difficile da pronosticare. Sarà la gara numero 114 della massima categoria italiana (56° in terra bergamasca, con 12 successi nerazzurri, 21 pareggi e 22 vittorie del Milan), per un bilancio totale che recita 23 vittorie dei padroni di casa, 40 pareggi e 50 vittorie rossonere. Curiosamente, l’Atalanta è rimasta imbattuta contro i cugini lombardi nelle ultime 5 sfide (2 vittorie e 3 pareggi). Una partita che, per certi versi, potrebbe ricordare (si augurano di no i tifosi milanisti) quella della stagione 2013/2014, quando un gol di Brienza al 96’ pose fine alle speranze di Europa League del Milan di Clarence Seedorf. All’andata, gli ospiti riuscirono ad aggiudicarsi il match, grazie allo 0˗2 di San Siro. Soltanto in due occasioni, la Dea era riuscita a vincere entrambe le sfide, quella cioè della stagione 2007/2008 e quella del 1940/1941. Risale a tre anni fa l’ultima vittoria del Milan che riuscì a sconfiggere gli orobici per 3˗1 grazie alle reti di Bonaventura (doppietta) e Pazzini. Infine, gli ospiti hanno sempre timbrato il cartellino delle marcature almeno una volta, nelle ultime 9 sfide in trasferta contro i padroni di casa di Gasperini.

Atalanta-Milan: l’arbitro del match

Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere la delicata e determinante sfida in ottica Europa League tra Atalanta e Milan, valida per la 37° giornata della Serie A. L’arbitro campano ˗ nato a Pompei, classe 1981 e consulente commerciale di professione ˗ è alla 18° partita nella massima categoria italiana per questa stagione, oltre ad aver accumulato alcune presenze in Coppa Italia, in Europa League e una nella Chinese Super League. Per la stagione in corso, Guida vanta un solo precedente con i padroni di casa, quello del 6 gennaio contro la Roma, conclusosi con un’importantissima vittoria esterna. Per quanto riguarda gli ospiti, invece, sono ben 3 i precedenti, curiosamente tutti vittoriosi e con il medesimo risultato (2˗1): prima con Udinese e Bologna in casa, poi con il Cagliari in trasferta. Positivo il bilancio del Milan con Guida nella stagione in corso, più difficoltoso il “rapporto” con l’Atalanta. A coadiuvarlo saranno Ciro Carbone di Napoli e Valentino Fiorito di Salerno, IV ufficiale sarà Davide Ghersini di Genova mentre alla postazione VAR Michael Fabbri di Ravenna, coadiuvato come AVAR da Alessandro Giallatini di Roma 2.

Atalanta-Milan Streaming: dove vederla in tv

Atalanta-Milan sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta sulle frequenze satellitari di Sky Sport (canali Sky Supercalcio e Sky Calcio 1, anche in HD) e su quelle in digitale terrestre di Mediaset Premium Sport (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go e Premium Play. Sarà possibile vedere la gara su mobile anche tramite piattaforma Serie A TIM TV (in televisione tramite decoder TIMvision) o acquistarla direttamente sul sito Sportube.

