Donnarumma, bomba dall’Inghilterra: il portiere vuole tornare in Serie A! Due big pronte ad accoglierlo, l’indiscrezione sul suo futuro

Donnarumma, indiscrezione dall’Inghilterra: il portiere avrebbe espresso il desiderio di tornare in Serie A! Due big sulle sue tracce

La nostalgia dell’Italia potrebbe presto riportare a casa uno dei figli più illustri del nostro calcio. Dalle colonne dei tabloid britannici rimbalza una voce che promette di scuotere le fondamenta del prossimo calciomercato estivo: Gianluigi Donnarumma starebbe seriamente valutando il rientro in Serie A. L’attuale portiere del Manchester City sentirebbe la mancanza del Bel Paese e sarebbe pronto a chiudere la sua esperienza in Premier League.

Derby d’Italia per il numero uno

Secondo quanto riportato dal Sun, la notizia ha immediatamente attivato i radar delle due superpotenze del nostro campionato: Juventus e Inter. Si profila all’orizzonte un entusiasmante “Derby d’Italia” sul mercato. Da una parte i bianconeri, sempre attenti alle occasioni per blindare la porta per il prossimo decennio; dall’altra i nerazzurri di Marotta, che cercano un erede di livello assoluto per il dopo-Sommer (vista anche la complessità della pista Martinez). Per entrambe, assicurarsi Donnarumma significherebbe sistemare il ruolo con uno dei migliori interpreti al mondo.

L’ostacolo: uno stipendio “faraonico”

Tuttavia, tra il dire e il fare c’è di mezzo un ostacolo economico imponente, che rischia di trasformare la trattativa in una scalata quasi impossibile. L’analisi che arriva dall’Inghilterra è lucida: il problema non sarebbe tanto convincere i Citizens a lasciar partire il giocatore, quanto la sostenibilità del suo contratto. Attualmente, Donnarumma percepisce a Manchester un ingaggio monstre da 15 milioni di euro netti a stagione. Cifre che cozzano violentemente con la spending review e i tetti salariali imposti dai club italiani (la Juve, ad esempio, si è imposta un limite attorno ai 6 milioni). Per rivedere “Gigio” nei nostri stadi, la condizione è una sola e imprescindibile: il giocatore deve accettare una drastica riduzione dello stipendio, compiendo un sacrificio economico importante in nome del cuore. Se prevarrà il portafoglio o la nostalgia, lo scopriremo solo nei prossimi mesi.