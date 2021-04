Dopo il City c’è sempre la Premier League: il Chelsea in pole per Aguero

Ci sarebbe il Chelsea in pole position per Sergio Aguero, in scadenza di contratto con il Manchester City

Dopo l’annuncio della separazione tra il Manchester City e Sergio Aguero si è subito scatenato il Toto-Kun su quale squadra riuscirà ad accaparrarsi l’argentino. In Italia si è parlato subito della Juventus, mentre in Spagna del Barcellona. Ma il futuro dell’attaccante potrebbe essere ancora in Premier League.

Come riportato dal Daily Mail, infatti, in pole position per Aguero ci sarebbe il Chelsea. Il Kun vuole restare in un top club e, inoltre, i Blues sarebbero gli unici a potergli garantire l’attuale stipendio da 14 milioni a stagione.