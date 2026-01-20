Dossena Cagliari: sardi scatenati, torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como, ecco quando arriva in città

Dossena Cagliari: è fatta per il ritorno del difensore! I dettagli dell’operazione con il Como, quando arriva in città

Il Cagliari sceglie la via dei sentimenti e dell’usato sicuro per blindare la propria difesa. Dopo le voci delle ultime ore, la trattativa ha subito l’accelerata decisiva: Alberto Dossena è pronto a vestire nuovamente la maglia rossoblù. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, quello tra il centrale e il club sardo è un “secondo matrimonio” ormai definito in ogni dettaglio. La dirigenza isolana ha lavorato rapidamente per regalare al tecnico un rinforzo di spessore, chiudendo una delle operazioni più importanti di questa finestra invernale.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La fine dell’incubo Como

Il ritorno di Dossena segna la fine di una parentesi professionale complicata. Il difensore aveva lasciato la Sardegna in estate per sposare il progetto del Como. Tuttavia, l’avventura in riva al lago non è andata come sperato: prestazioni altalenanti e difficoltà di ambientamento tattico hanno relegato il giocatore ai margini del progetto lariano. Da qui l’opportunità di mercato: il Cagliari, alla ricerca di un leader difensivo che conoscesse già l’ambiente e le pressioni della lotta salvezza, non si è lasciato sfuggire l’occasione di riportarlo a casa.

Il programma: stasera l’arrivo in città

Non c’è tempo da perdere. La burocrazia è stata superata e il giocatore è già in viaggio verso la sua vecchia “nuova” casa. L’arrivo di Alberto Dossena all’aeroporto di Cagliari-Elmas è previsto per questa sera stessa. Il volo proveniente da Milano toccherà il suolo sardo alle ore 20:40. Ad attenderlo ci sarà lo staff del club per i primi saluti di rito, ma è probabile anche la presenza di un nutrito gruppo di tifosi, pronti a riabbracciare un giocatore che ha sempre onorato la maglia con grinta e sudore.

La strategia dei ritorni

Con l’arrivo di Dossena, e quello parallelo di Sulemana, il Cagliari delinea una strategia chiara: affidarsi a giocatori che non necessitano di tempi di adattamento. Dossena conosce i meccanismi, la città e lo spogliatoio. Domani sarà il giorno delle visite mediche e della firma, poi sarà subito campo.