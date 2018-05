La festa Scudetto della Juventus diventa l’ennesimo momento in cui i bianconeri e il Napoli si prendono a male parole: il club azzurro ha deciso di intervenire sul caso Douglas Costa

La Juventus ha festeggiato ieri lo Scudetto con la solita parata in giro per Torino. Ha fatto scalpore la diretta Instagram di Douglas Costa, che si è soffermato su alcuni particolari che non sono piaciuti ai tifosi del Napoli (per saperne di più: Douglas Costa su Instagram: «Napoli m***a» e inquadra la bara di Insigne – FOTO). Il Napoli non ha gradito la cosa, come era logico aspettarsi, e ha pubblicato una replica ufficiale sul proprio profilo di Twitter. «Sono gesti gravi che offendono la dignità di un popolo, atteggiamento vergognoso e inaccettabile» è il succo del tweet del Napoli.

A più di dodici ore dal fattaccio, la Juventus non ha ancora risposto in maniera ufficiale e non ci sono né tweet né comunicati. Il Napoli non l’ha presa bene, ma va ricordato come gli animi siano esasperati già da tempo. La lotta Scudetto ha spesso tirato fuori il peggio dalle due parti in causa e sono state dette parole che non hanno fatto bene alla bellezza del duello in vetta alla Serie A.