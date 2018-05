Episodio non proprio piacevole nel corso dei festeggiamenti sul pullman scoperto della Juventus: ecco l’Instagram story della discordia pubblicata dal brasiliano Douglas Costa

E’ il giorno della festa Scudetto in casa Juventus, con la squadra bianconera che sta festeggiando il settimo titolo nazionale di fila insieme alla sua gente, sul pullman scoperto che sta facendo il giro di Torino. Nell’era più social che il calcio abbia mai conosciuto, Instagram story, foto e video sono all’ordine del giorno. Tanti, tantissimi, quelli dei calciatori della Juventus per immortalare i momenti dei festeggiamenti. Uno però non è stato proprio il simbolo della sportività.

Douglas Costa, il brasiliano arrivato quest’estate dal Bayern Monaco e rivelatosi decisivo nella seconda parte della stagione grazie agli assist confezionati in serie per i compagni di reparto, ha postato un Instagram story contro i rivali di questa stagione: il Napoli. Il forte esterno d’attacco ha immortalata una maglia azzurra di un tifoso con su scritto “Napoli m***a” per poi postarla sul suo profilo social senza didascalia o altro. Per poi peggiorare la situazione nel corso di una diretta con zoom sulla bara di Insigne disegnata su un cartone. Non proprio il massimo della vita, diciamolo, per uno che dovrebbe dare il buon esempio ai tanti giovani che lo vedono come un idolo.