E’ il giorno della festa della Juventus, con piazza Castello centro pulsante dell’evento

Piazza Castello via via si va riempiendo per la festa della Juventus, vincitrice del settimo Scudetto di fila. Tanti i supporters bianconeri che hanno voluto togliersi più di un sassolino dalle scarpe, intonando cori e sfottò, ma anche affiggendo striscioni, contro le altre squadre. Inter, Torino e Napoli su tutte. Vedere i tanti video e foto che girano in rete per credere. Gettonatissimo il coro “chi non canta neroazzurro è”, memore di quanto accaduto anni prima: dopo il terremoto Calciopoli che costò la retrocessione alla società piemontese, fu l’Inter a giovarne maggiormente in termini di vittorie.

L’arrivo del pullman scoperto, su cui viaggiano calciatori e staff, ha fatto letteralmente impazzire i presenti. In primis gli stessi calciatori: nelle foto scattate, infatti, si notano Cuadrado con il cartonato della Coppa Italia tra le mani mentre Douglas Costa sventola quello dello Scudetto con su stampato il numero 36. Bernardeschi ha preferito festeggiare indossando la maschera della zebra mentre la Coppa dello Scudetto troneggiava in cima al bus scoperto. Immancabili le maglie nere con su scritto my7t. In un tripudio di selfie, stories su Instagram e birre per brindare alla vittoria.