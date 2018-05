Pullman scoperto Juventus 2018, le prime foto del mezzo con cui la Vecchia Signora celebrerà il trentaquattresimo Scudetto per le vie di Torino

Ci sono già le prime foto dei preparativi della Juventus per la festa Scudetto. Si sanno alcuni dettagli (come quelli della festa privata dei giocatori), ma arrivano immagini del pullman scoperto che porterà in giro i giocatori bianconeri per le strade di Torino. Ormai è un rituale che va avanti da sette stagioni e pure oggi sarà attuato dalla Juve. I giocatori partiranno dopo la partita con il Verona e andranno tra le ali di folla dei tifosi bianconeri fino ad arrivare in centro (vedi il percorso del pullman scoperto). I fan juventini potranno così festeggiare coi propri idoli la conquista del trentaquattresimo Scudetto e della Coppa Italia di poche settimane fa.

Juventus-Verona sarà una partita particolare. Non solo per la festa Scudetto che avverrà dopo, ma anche perché in molti saluteranno i bianconeri. Claudio Marchisio è in forse così come Mario Mandzukic, di sicuro andranno via Kwadwo Asamoah e Stephan Lichtsteiner, ma soprattutto sarà l’ultima di Gigi Buffon con la Vecchia Signora. Gli occhi saranno puntati tutti su di lui, in attesa che dica la sua sul futuro. Continuerà a giocare altrove o lascerà il calcio? Prima il giro in pullman tra i tifosi, poi la decisione: oggi per la Juventus sarà solo una giornata di festa.