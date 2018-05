La Juventus torna a festeggiare lo Scudetto tra le vie di Torino. Percorso Festa scudetto Juve: le ultimissime notizie e gli aggiornamenti

Settimo Scudetto consecutivo, quarta coppa Italia consecutiva: è qui la festa! La Juventus è pronta a festeggiare nel migliore dei modi il quarto double dell’era Massimiliano Allegri. I bianconeri sono pronti a scendere in città e a condividere la loro gioia con i tifosi juventini. E’ dal 2014 che la Juve non festeggia con il ‘famoso’ bus scoperto, pronto ad attraversare le vie della città. I bianconeri stanno organizzando la grande festa e l’ufficialità arriverà solo nella giornata di giovedì 17 maggio.

E’ facile però dedurre gli orari. Sabato la Juve anticiperà la sfida contro l’Hellas Verona. Fischio d’inizio alle ore 15. Il fischio finale arriverà attorno alle ore 17 e in quei minuti arriverà anche la fine della carriera da portiere di Gigi Buffon. La Juve infatti sta preparando una grande festa per lo Scudetto, per la Coppa Italia ma anche per il portierone che giovedì terrà una conferenza stampa per ufficializzare la sua decisione. E’ pronta una coreografia e un particolare abbraccio da parte dei tifosi.

Festa Scudetto Juventus: torna il pullman. Le ipotesi per il percorso

Tra le 17:30 e le 18 sarà tempo di celebrazioni all’interno dell’Allianz Stadium. Verrà consegnato ufficialmente il trofeo e verranno celebrati tutti i calciatori e lo staff bianconero. La cerimonia all’interno dello Stadium, ormai una tradizione di fine stagione per i bianconeri, non chiuderà però i festeggiamenti come negli ultimi anni. E’ previsto infatti il tour per Torino con il bus scoperto. Nel caso in cui non si raggiungesse l’accordo con Comune e Questura di Torino per la gestione dell’ordine pubblico, la Juve potrebbe anche compiere un percorso alternativo, ma tutto verrà definito nella giornata di giovedì.

Al momento, l’ipotesi più probabile rimane quella del giro tra le vie del centro. Il pullman partirà dall’Allianz Stadium e arriverà in centro. I tifosi juventini potranno abbracciare i propri beniamini e celebrarli per la conquista del quarto double consecutivo. Bisogna ancora attendere per il percorso ufficiale perché non è ancora arrivata nessuna comunicazione da parte del Comune e della società. Facile prevedere, in caso di accordo, un giro per le vie principali di Torino e il passaggio in Piazza Castello, via Po e Piazza Vittorio Veneto. Il pullman dovrebbe partire tra le ore 19 e le ore 19:30. Il tempo di finire le celebrazioni all’Allianz Stadium. La Juve scalda i motori: Torino è pronta a vestirsi di bianconero.