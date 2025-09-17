Douglas Costa lascia il Sydney FC: contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile

Douglas Costa dice addio al Sydney FC: contratto risolto dopo mandato d’arresto in Brasile. Le ultimissime

Nelle ultime ore il Sydney FC ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto con Douglas Costa, attaccante brasiliano classe 1990, ex Juventus e Bayern Monaco, noto per la sua velocità e abilità nel dribbling. Il club australiano, nel comunicato, non ha fornito dettagli sui motivi della separazione, limitandosi a ringraziare il calciatore e a formulare i migliori auguri per il futuro.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano Lance, dietro la decisione ci sarebbero gravi problemi legali che coinvolgono il giocatore. Il Tribunale di Porto Alegre ha infatti emesso un mandato d’arresto nei confronti di Douglas Costa per mancato pagamento degli alimenti. La sentenza, arrivata in giornata, prevede una pena detentiva di 30 giorni.

Non si tratta di un episodio isolato nella carriera extra-calcistica dell’ex nazionale verdeoro. Già nel 2023, quando militava nei Los Angeles Galaxy in Major League Soccer, il calciatore era stato destinatario di un provvedimento simile per circostanze analoghe. In quell’occasione, la vicenda si era conclusa senza conseguenze immediate sul proseguimento della sua carriera, ma aveva comunque destato clamore mediatico.

Il nuovo mandato d’arresto, emesso in Brasile, potrebbe complicare ulteriormente il futuro professionale di Douglas Costa. Sebbene la pena sia relativamente breve, la questione legale rischia di influenzare eventuali trattative con altri club, soprattutto in Paesi con accordi di estradizione con il Brasile.

Il Sydney FC, squadra di punta della A-League australiana, aveva ingaggiato il giocatore per portare esperienza internazionale e qualità tecnica al reparto offensivo. L’avventura, però, si è interrotta bruscamente, lasciando il club alla ricerca di un sostituto in vista della prossima stagione.

Douglas Costa, cresciuto calcisticamente nel Grêmio, ha vestito maglie prestigiose in Europa, vincendo campionati e coppe nazionali. Tuttavia, negli ultimi anni la sua carriera è stata segnata da infortuni e vicende extra-sportive che ne hanno limitato il rendimento.

La separazione dal Sydney FC e il nuovo caso giudiziario rappresentano un ulteriore capitolo difficile per un talento che, nonostante le indubbie qualità tecniche, fatica a ritrovare stabilità dentro e fuori dal campo.