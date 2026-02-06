Dovbyk, incredibile incrocio di destini: da possibile 9 del Milan a escluso eccellente nella Roma

Dovbyk, destino ribaltato: da possibile bomber del Milan a escluso eccellente nella Roma. Tutti i dettagli

Le scelte definitive per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League scuotono l’ambiente giallorosso e lasciano un retrogusto amaro a uno dei protagonisti del mercato estivo. La Roma, come riportato dall’ANSA, ha ufficializzato la lista UEFA inserendo i nuovi arrivi Malen, Vaz e Zaragoza, ma a far rumore è soprattutto l’esclusione di Artem Dovbyk.

Il centravanti ucraino vive un paradosso tecnico evidente: dopo essere stato a lungo nel mirino del Milan nel 2024, prima che i rossoneri virassero su Morata e oggi su Füllkrug, l’ex Girona è passato dall’essere considerato l’erede ideale di Giroud a ritrovarsi fuori dai piani europei di Gasperini. Una bocciatura pesante che conferma le difficoltà di inserimento del gigante ucraino nella nuova realtà giallorossa, mentre il Milan si gode l’impatto immediato del suo nuovo numero 9 tedesco.

Per Dovbyk, l’avventura europea del 2026 si chiude così, tra rimpianti e una concorrenza interna che lo ha fatto scivolare in fondo alle gerarchie. Se vuoi, posso rielaborarlo in una versione più breve o più tagliente.

