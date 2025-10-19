Roma, Dovbyk fa disperare Gasperini: la reazione all’ultimo clamoroso errore giallorosso da parte del suo tecnico che con l’Inter ha cominciato senza punte

La sconfitta della Roma contro l’Inter all’Olimpico brucia, perché appare per lunghi tratti immeritata. La forza del forcing finale dei giallorossi, specialmente in un secondo tempo di grande qualità offensiva, avrebbe meritato almeno l’1-1, sfiorato in più di un’occasione. Ma nel calcio gli episodi sono tutto, e la partita, col senno del poi, è stata segnata da un momento specifico: il mastodontico errore sottoporta di Artem Dovbyk al 60′.

Poteva cambiare tutto. Quel gol avrebbe significato evitare la sconfitta e, forse, tenersi stretto almeno un punto, difendendo la vetta della classifica. E invece, la Roma esce a testa alta ma con zero punti in tasca. Merito di un’Inter cinica, capace di finalizzare subito l’occasione avuta dopo soli sei minuti sull’asse Barella-Bonny, ma anche enorme demerito di un attacco che ha costruito tantissimo senza riuscire a segnare.

Sul banco degli imputati finisce inevitabilmente l’attaccante di punta, l’ucraino Dovbyk, che Gasperini aveva gettato nella mischia nel secondo tempo proprio per scardinare la difesa nerazzurra. E l’occasione, paradossalmente, è arrivata. Al 60′, sul risultato di 1-0 per l’Inter e nel momento di massima pressione giallorossa, Dovbyk ha sbagliato un gol clamoroso.

La dinamica è da incubo per qualsiasi centravanti: su un calcio d’angolo di Dybala, il portiere interista Sommer si è avventato in una sconsiderata uscita dai pali. La palla è finita perfettamente sulla testa del bomber ucraino che, all’altezza dell’area piccola e in posizione centrale, ha sbagliato completamente la torsione, spedendo di testa oltre la traversa a porta completamente sguarnita. Un errore imperdonabile che ha fatto infuriare lo stesso Gasperini in panchina: il tecnico, incredulo, ha perso la pazienza, è tornato sui suoi passi e si è messo le mani tra i capelli.

Per Dovbyk è stata l’ennesima gara negativa di una stagione iniziata male. Un momento nero confermato anche da un altro episodio sfortunato nel finale, quando ha “parato” un tiro di un compagno destinato in porta. Le statistiche sono impietose: per lui finora 1 solo gol in 7 presenze tra coppe e campionato.