Roma Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino della sfida

Roma News
Roma Inter 0-1 LIVE: Bonny porta in vantaggio la squadra di Chivu!
Roma Inter, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui
Il campionato di Serie A 2025/26 riparte dopo la sosta per le nazionali di ottobre con una sfida di altissimo livello: allo Stadio Olimpico va in scena il big match tra Roma e Inter, valido per la 7ª giornata.
La squadra di Gian Piero Gasperini, capolista con 15 punti, arriva all’appuntamento forte del successo esterno per 1-2 contro la Fiorentina. Dall’altra parte i nerazzurri guidati da Cristian Chivu, reduci dal netto 4-1 rifilato alla Cremonese, occupano il quarto posto in classifica con 12 punti.
Segui con noi la cronaca testuale live di questa supersfida che promette spettacolo.
SEGUI LI LIVE DI ROMA INTER SU INTERNEWS24
FORMAZIONI UFFICIALI
ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala. A disposizione: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.
Roma Inter, Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti»
Calciomercato Inter: Koné resta un obiettivo. Può arrivare ancora se… Il prezzo