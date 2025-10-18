 Roma Inter LIVE: cronaca, risultato e tabellino della sfida
Connect with us

Roma News

Roma Inter 0-1 LIVE: Bonny porta in vantaggio la squadra di Chivu!

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

21 secondi ago

on

By

Serie A

Roma Inter, sfida valevole per la 7^giornata della Serie A 2025/26: appuntamento alle 20.45 allo Stadio Olimpico! Segui il LIVE qui

Il campionato di Serie A 2025/26 riparte dopo la sosta per le nazionali di ottobre con una sfida di altissimo livello: allo Stadio Olimpico va in scena il big match tra Roma e Inter, valido per la 7ª giornata.

La squadra di Gian Piero Gasperini, capolista con 15 punti, arriva all’appuntamento forte del successo esterno per 1-2 contro la Fiorentina. Dall’altra parte i nerazzurri guidati da Cristian Chivu, reduci dal netto 4-1 rifilato alla Cremonese, occupano il quarto posto in classifica con 12 punti.

Segui con noi la cronaca testuale live di questa supersfida che promette spettacolo.

SEGUI LI LIVE DI ROMA INTER SU INTERNEWS24

FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 22 Hermoso, 23 Mancini, 5 Ndicka; 19 Çelik, 17 Koné, 4 Cristante, 43 Wesley; 18 Soulé, 7 Pellegrini; 21 Dybala. A disposizione: 32 Vasquez, 95 Gollini, 2 Rensch, 8 El Aynaoui, 9 Dovbyk, 11 Ferguson, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 31 Bailey, 35 Baldanzi, 61 Pisilli, 66 Sangare, 87 Ghilardi, 92 El Shaarawy. Allenatore: Gian Piero Gasperini

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 14 Bonny, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 40 Calligaris, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 42 Palacios, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu.

Related Topics:

Hanno Detto

Roma Inter, Massara nel pre gara: «Ferguson e Dovbyk è strano averli in panchina? No, Abbiamo due attaccanti forti»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

16 minuti ago

on

18 Ottobre 2025

By

Massara
Continue Reading

Ultime Notizie

Calciomercato Inter: Koné resta un obiettivo. Può arrivare ancora se… Il prezzo

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

9 ore ago

on

18 Ottobre 2025

By

Kone
Continue Reading