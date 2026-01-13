Calciomercato
Dragusin Roma, sull’ex difensore del Genoa spunta l’interesse anche di un club di Bundesliga
La Roma continua a spingere per Radu Dragusin, individuato come rinforzo prioritario per la difesa. I giallorossi sono in vantaggio nella corsa al centrale del Tottenham, grazie anche alla volontà del giocatore, che ha già espresso una preferenza netta per il trasferimento nella Capitale.
Nelle ultime ore, però, si è inserito il Lipsia, pronto a presentare agli Spurs un’offerta per l’ex difensore della Juventus. Lo riporta Di Marzio. Dragusin, reduce da una stagione complicata in Inghilterra, vede nella Serie A l’occasione giusta per rilanciarsi e tornare protagonista.
PAROLE – “Su Radu Dragusin non solo la Roma, nelle ultime ore si sta muovendo anche il Lipsa“.
