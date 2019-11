Draxler non ha intenzione di lasciare il PSG: «Mi sento a casa»

Draxler, messo sul mercato, non vuole andarsene da Parigi: «Ho un contratto fino al 2021 e non voglio lasciare il PSG»

Julian Draxler non rientra nei piani di Tuchel ed è stato offerto ad alcune squadre come pedina di scambio, tra cui l’Inter. Ma il tedesco non sembra voler lasciare il PSG, nonostante l’impiego non continuo.

Intervistato da L’Equipe ha dichiarato: «A Parigi mi sento a casa mia. Ho un contratto fino al 2021 e magari potrei anche rinnovare. In questo momento non ho alcuna intenzione di lasciare il PSG».