Ds Crotone: «Interesse di quattro club per Messias»

Giuseppe Ursino, direttore sportivo del Crotone, ha parlato dell’interesse della Fiorentina per Junior Messias. Le sue dichiarazioni.

«Negli ultimi giorni c’è stato un mezzo interessamento della Fiorentina. Ma non so cosa succederà in questa sessione di mercato, perché il Messias è molto richiesto, infatti ci sono almeno 3/4 squadre su di lui. Di sicuro non partirà in prestito, semmai sarà ceduto in modo definitivo».