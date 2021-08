Dumfries: «Debutto speciale con l’Inter. Ecco chi mi ha convinto»

Dumfries, parla l’esterno dell’Inter: le sue dichiarazioni

Il nuovo esterno dell’Inter Denzel Dumfries ha rilasciato un’intervista a Dazn:

DEBUTTO – «È stato bellissimo, anche la mia famiglia era allo stadio e anche loro sono stati molto felici e orgogliosi di quel momento. Per me è stato un momento davvero speciale quando sono entrato in campo per la prima volta da giocatore dell’Inter».

DE VRIJ – «Stefan de Vrij ha avuto un ruolo fondamentale nel mio trasferimento, mi ha parlato dell’Inter, me ne parlava già più di due anni fa, in Nazionale, mi ha sempre detto che è un grande Club, che sperava che arrivassi un giorno e adesso sono finalmente arrivato e siamo entrambi contenti di questo. Gli sono molto grato, mi ha aiutato molto, anche con la lingua, sono molto felice del nostro rapporto».

