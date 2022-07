Dybala alla Roma: la verità sulla clausola rescissoria. Così i giallorossi possono opporsi alle offerte

Paulo Dybala guadagnerà 4,2 milioni di euro netti più bonus alla Roma, mentre le commissioni ammontano a 4 milioni, ovvero il 10% dell’ingaggio. A riportarlo è Sky Sport.

L’ex Juventus ha firmato un contratto triennale, senza opzione per il quarto, con una clausola rescissoria di circa 20 milioni di euro. La Roma si è però riservata la facoltà di risolverla a proprio favore in alcuni casi e di bloccare un trasferimento ad un altro club. Se un’altra società vorrà esercitare la clausola, i giallorossi avranno infatti la possibilità di bloccarla con degli interventi articolati, come l’aumento dell’ingaggio del giocatore o allungando la durata del contratto.