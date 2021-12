Dybala, contatto Antun-Arrivabene! Nuovi sviluppi sul rinnovo con la Juve per quanto riguarda l’attaccante argentino

Slitta il rinnovo di Dybala con la Juventus, ma nessun dubbio l’accordo si farà. L’agente Antun e Arrivabene si sono sentiti per parlare del talento bianconero.

Insieme hanno deciso che sarebbe stato meglio posticipare la chiacchierata per il rinnovo, anche per il rientro in argentina per l’agente del numero 10 bianconero. Il contratto fino al 2026 per la Joya non è in discussione, se ne riparlerà a gennaio.

