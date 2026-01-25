Dybala a caccia di riscatto in Roma Milan: perché l’argentino può essere decisivo all’Olimpico. C’è un motivo, e sul futuro…

Dybala va in cerca di riscatto in Roma Milan: il motivo e cosa potrebbe succedere per il futuro dell’argentino. Il focus

Tuttosport propone un focus su Paulo Dybala, per il quale la serata ha un sapore speciale. L’argentino, autentica “bestia nera” del Milan con 10 gol realizzati in carriera (solo Udinese, Lazio, Genoa e Torino hanno subito di più), cerca il riscatto dopo la delusione dell’andata.

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A San Siro, lo scorso autunno, la magia di Dybala si spezzò bruscamente. Con il Milan in vantaggio e la Roma che spingeva per il pareggio, l’argentino fallì un rigore decisivo nei minuti finali, rimediando anche un infortunio muscolare che interruppe un periodo di forma brillante. Quell’errore e quel ko fisico rappresentarono una brusca frenata nella sua crescita, ma ora Dybala sembra aver ritrovato la condizione migliore. Le prestazioni in crescendo da Natale e il gol contro il Torino nell’ultimo turno sono segnali incoraggianti.

Stasera, Dybala sarà il fulcro dell’attacco giallorosso, affiancato probabilmente dal connazionale Soulé e dal nuovo arrivato Malen. Proprio l’olandese, all’esordio contro i granata, ha mostrato subito un’ottima intesa con la “Joya”, alimentando le speranze di una Roma che punta con decisione al ritorno in Champions League. Un obiettivo fondamentale per il progetto di crescita del club e per il futuro dello stesso Dybala, il cui contratto scadrà a giugno. Sebbene l’argentino abbia dichiarato di voler “godersi il momento”, la sua volontà di restare nella Capitale è nota, e un finale di stagione da protagonista potrebbe accelerare le trattative per il rinnovo.

Mentre si avvicina la sfida contro il Milan, Gasperini sorride per il recupero di Mancini, pronto a riprendersi il posto in difesa accanto a Ndicka e Ghilardi. Ferguson, uscito acciaccato dalla sfida contro il Torino, partirà dalla panchina, lasciando spazio a Malen. Il tecnico giallorosso può contare su una rosa in crescita, come dimostrato anche dalla “Roma B” in Europa League. Con il rientro di El Shaarawy previsto per la prossima settimana e la speranza di ulteriori rinforzi dal mercato, la Roma si prepara a un finale di stagione intenso, dove ogni partita sarà decisiva. E per Dybala, la sfida contro il Milan è l’occasione perfetta per lasciarsi alle spalle i fantasmi del passato e guidare la sua squadra verso traguardi ambiziosi.