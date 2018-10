Dzeko fa 301 gol in carriera. Dalla tentazione Premier al rinnovo con la Roma: i dettagli

Edin Dzeko ha collezionato 301 gol in carriera. Il centravanti vorrebbe la Premier ma rinnoverà con la Roma

Edin Dzeko, centravanti della Roma, ha realizzato una doppietta nell’ultima sfida giocata dalla Bosnia contro l’Irlanda del Nord. I bosniaci ora sono vicinissimi alla promozione nella Lega A della Nations League, grazie anche ai 2 gol realizzati dal centravanti della Roma che ha realizzato i gol 300 e 301 della sua carriera. Il calciatore ha scelto lo Stadion Grbavica, il giardino di casa, per festeggiare questo importante traguardo. L’attaccante della Roma nelle scorse ore ha parlato del suo futuro facendo tremare i tifosi giallorossi e aprendo nuovamente le porte alla Premier League.

«Per un mio ritorno in Premier probabilmente è troppo tardi, ma non si sa mai: vedremo. Io adoro il calcio inglese, in Premier ho giocato quattro anni e mezzo e mi sono divertito parecchio, anche se ora sono felice alla Roma» ha detto il centravanti bosniaco. Tre club si sono messi sulle tracce del giocatore della Roma (si parla di Southampton, Crystal Palace e Cardiff) ma Edin, dopo aver rifiutato il Chelsea lo scorso gennaio, è pronto a prolungare l’accordo con la Roma, attualmente in scadenza nel 2020: il bosniaco dovrebbe prolungare fino al 2021, spalmando l’ingaggio.