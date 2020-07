Dzeko avvolto da silenzi e dubbi: l’Inter tornerà alla carica per il bosniaco

Edin Dzeko tiene in ansia la Roma: il centravanti bosniaco non ha festeggiato l’essere diventato il 5° cannoniere giallorosso di sempre

La Gazzetta dello Sport si interroga sul futuro di Edin Dzeko. La mancata esultanza dopo il gol contro il Verona (che l’ha fatto diventare il quinto cannoniere giallorosso di sempre) ha suscitato qualche perplessità.

Dzeko ama la Roma, l’anno scorso ha firmato un rinnovo da 7.5 milioni a stagione e ora non si aspettava di essere nuovamente al centro delle voci di mercato. centro di molte voci di mercato. Già, anche perché all’orizzonte c’è l’Inter di Antonio Conte, l’uomo che lo aveva convinto la scorsa estate a trasferirsi a Milano e che presto potrebbe tornare a farsi vivo. Finora, infatti, l’Inter non è ancora tornata alla carica, ma l’allenatore nerazzurro continua a considerare Dzeko un giocatore straordinario per la sua Inter. E potrebbe tornare a bussare molto presto.