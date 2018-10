Nations League, Dzeko segna con la Bosnia e arriva a quota 300 – VIDEO

Edin Dzeko fa 300: il centravanti ha portato in vantaggio la Bosnia nella sfida di Nations League con l’Irlanda del Nord

Edin Dzeko arriva a 300! Nella sfida di Nations League tra Bosnia e Irlanda del Nord, Dzeko porta in vantaggio la sua Nazionale al 27′ minuto del primo tempo. Con questa marcatura, il numero 9 giallorosso ha messo a segno la sua 300esima rete in carriera! Di questi 300 gol, ben 78 sono arrivati con la Roma, 72 con il Manchester City, 85 con il Wolfsburg e infine 11 con il Teplice. Quello si stasera è invece il gol 54 con la sua Nazionale in 97 partite complessive. Numeri da record!