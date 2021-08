Dzeko si allena a parte con la Roma: Inter sempre più vicina

Edin Dzeko si è allenato individualmente oggi a Trigoria in attesa di volare a Milano per firmare con l’Inter

Edin Dzeko questo pomeriggio si è presentato a Trigoria per la ripresa degli allenamenti. Come riporta Il Corriere dello Sport – tuttavia – il centravanti della Roma ha lavorato individualmente e non con il resto della squadra.

Dzeko sta aspettando solo il via libera per volare a Milano e firmare il nuovo contratto con l’Inter. Possibile chiusura dell’affare nelle prossime ore.