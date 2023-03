ECA, Van Der Sar: «Lavoriamo per rendere il calcio di tutti e non di pochi»

Le parole del vice Chairman dell’ECA, Van Der Sar: «É sempre stato un percorso per allargare la partecipazione dei club»

Edwin van der Sar, direttore generale dell’Ajax e vice Chariman dell’ECA, ha parlato ai giornalisti a margini dell’incontro dell’ECA di oggi a Milano. Di seguito le sue parole.

INCONTRO – «È sempre bello rivedersi di persona dopo anni di videoconferenza, oggi si è parlato di diverse argomenti, del rapporto con la UEFA e di quello da migliorare con la FIFA. Sono cose importanti per i club nel prossimo ciclo»

ALLARGAMENTO ECA – «Quello che è iniziato da anni è sempre stato un percorso per allargare la partecipazione dei club, penso a Paesi come Svizzera, Portogallo e via dicendo. È sempre una cosa positiva aumentare la partecipazione, e questo comprende anche il calcio femminile: l’obiettivo è alzare il livello del gioco. Stiamo vedendo una grande crescita a tutti i livelli, anche giovanile»

ACCORDO UEFA – «Per l’ECA è chiaro dove stiamo andando, penso agli accordi con la UEFA e alla nuova Champions che inizierà nel 2024. La ridistribuzione sarà importante per tutti i club e penso che abbiamo fatto passi importanti per tutti, per assicurarci che il calcio non riguardi soltanto i campionati top 5, ma tutta Europa».