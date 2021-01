Ecco perchè dovresti cambiare la tua vecchia autoradio

Come ben sappiamo ormai internet si è insidiata in ogni settore di mercato e ogni qualvolta accadeva, quel settore subiva letteralmente una evoluzione. Pensiamo all’avvento dei software che hanno rivoluzionato il mercato dando vita a computer molto più semplici da utilizzare, anche per i meno esperti.

Lo stesso è accaduto con gli smartphone che hanno permesso così di incrementare esponenzialmente il traffico dati e rendere accessibile in qualunque istante il mondo di internet. Ma come abbiamo detto, ogni settore di mercato è stato in qualche modo influenzato dall’online. Vi ricordate le sfide con il vostro amico a chi aveva il sistema audio migliore all’interno della propria auto? Tipicamente le autoradio proponevano grandi prestazioni e magari effetti luminosi particolari ma nulla di più. Oggi però le autoradio si sono evolute e vogliamo spiegarti perchè dovresti considerare il fatto di cambiarla. Possiamo dire che grazie alla rivoluzione di Google, un’enorme quantità di prodotti sono mutati radicalmente. Le autoradio non fanno eccezione. Il software che ha conquistato il mondo degli smartphone ovvero Android oggi è presente su un numero sempre più vasto di autoradio facendole diventare dei veri e propri computer di bordo. Se una volta questi dispositivi erano accessibili solamente da chi possedeva costosi Suv, oggi possiamo installarli all’interno di quasi ogni vettura, con una vastissima scelta di prodotti. Il punto di forza di Android è il fatto che sia altamente modificabile per gli scopi più disparati. Proprio questa caratteristica ha permesso di configurarlo affinché migliorasse le autoradio e permettesse di fare cose mai viste prima. Tipicamente, il software Android viene montato sulle autoradio dette 2 DIN ovvero le autoradio con ampio schermo. In questo modo la nostra autoradio si trasformerà in un vero e proprio computer di bordo in grado di tenere sotto controllo ogni messaggio, chiamata o notifica, di sincronizzare l’autoradio con gli account delle piattaforme di streaming musicale in modo da avere sempre con noi le nostre playlist aggiornate, di utilizzare l’enorme vastità di app di cui è composto lo store di Google. Tutto ciò permette di avere un monitoraggio completo e un’esperienza di guida mai provata prima d’ora.Proprio per questo motivo le moderne autoradio non dispongono più del vecchio lettore CD poiché potremo utilizzare il software collegato ai nostri account delle varie piattaforme online. Infine, non dimentichiamoci della ciliegina sulla torta ovvero Android Auto, una funzione di Google che permette di effettuare il mirroring dello schermo per poter usare il vostro smartphone tramite quello dell’autoradio.