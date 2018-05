Per Mihajlovic e Eder Cagliari in prima linea: l’ex dell’Inter e l’attaccante dei nerazzurri sono sul taccuino del ds Carli

Il Cagliari si muove tra campo e panchina, il tutto a tinte nerazzurre. Eder potrebbe diventare il nuovo attaccante dei sardi, mentre Sinisa Mihajlovic si appresta a scalare la lista dei desideri di Marcello Carli. Per quanto concerne Eder, è lui uno dei prescelti per il reparto offensivo. Il calciatore dell’Inter fa la riserva a Milano e potrebbe decidere di andare a giocare con più regolarità in Sardegna, anche se la Champions League potrebbe tentarlo. Giocare la UCL è un bel traguardo, quindi è quello l’unico ostacolo in casa Cagliari. Carli potrebbe essere il fattore in più: il ds portò Eder in Italia ai tempi dell’Empoli.

Sempre Carli sarà impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore per gli isolani. Anche qui si pesca in casa Inter, anche se si tratta di un ex giocatore (e poi collaboratore) dei nerazzurri. Sinisa Mihajlovic sta balzando in testa alle preferenze di Carli, che domani incontrerà il presidente Tommaso Giulini e Diego Lopez per fare il punto della situazione. Lopez non sembra sicuro della conferma, per questo si pensa al serbo. Mihajlovic è sotto contratto col Torino, ma tra un mese sarà libero e potrà firmare col Cagliari. Anche Giulini vorrebbe Miha, mentre sembra tramontata del tutto l’ipotesi Ventura.