Ederson, un big che l'Atalanta deve trattenere a tutti i costi: collante di un meccanismo che fa fatica senza di lui - Calcio News 24

Atalanta, con Retegui in Arabia e Ademola Lookman che vuole andare via occorrerà blindare ancora di più José Ederson

In questi casi si potrebbe dire “non c’è due senza tre”, ma nel caso dell’Atalanta è chiaro che se su tre big il primo è andato via, il secondo sta aspettando il prossimo volo c’è invece un terzo da trattenere a tutti i costi: un gioiello per certi versi più incisivo rispetto agli altri due.

Già, perché se Retegui e Lookman seppur importanti sono comunque rimpiazzabili, il discorso è diverso per un metronomo del centrocampo come José Ederson: il big ad oggi che l’Atalanta deve impegnarsi a trattenere con ancora più forza non soltanto per evitare di perdere un altro big, ma per la grande impronta che dà alla squadra.

Il numero 13 atalantino è semplicemente il centrocampista più forte che la Dea abbia mai avuto tra quantità e qualità: visione di gioco, precisione, trattore instancabile in mediana per 90 minuti, goal, assist e controfigura di Shaquille O’Neal nelle notti europee di Champions League consolidandosi come “mister MVP”. Nel mezzo un’Atalanta molto dipendente dai suoi ritmi visto che il brasiliano è collante che fa funzionare tutto il meccanismo.

Per l’Atalanta perdere un altro pezzo importante della rosa sarebbe un passo indietro, considerando che Ederson è pilastro di un centrocampo ad oggi in piena valutazione: De Roon ha 34 anni, Sulemana buon rush finale ma ad oggi non vale il brasiliano, Brescianini ancora da sgrezzare e Pasalic che seppur sia una certezza pecca di continuità.

L’Atalanta dal canto suo ha alzato il muro non spostandosi dai 70 milioni di euro, però in questo caso il rinnovo contrattuale sarebbe la strategia perfetta e un punto su cui ripartire: rendendo José ancora più importante aumentando anche le chance di rimanere a Bergamo.

Per stare a certi livelli occorrono grandi certezze, e José Ederson non è da meno: oggettivamente parlando il giocatore più indispensabile della causa atalantina, forse anche più degli altri big citati in queste settimane.