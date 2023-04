Ederson: «Atalanta, qua per conquistare l'Europa! Lavorare con Gasperini...»

Le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta Ederson sul suo percorso fatto fino ad ora a Bergamo, sognando l’Europa

A La Gazzetta dello Sport, il centrocampista dell’Atalanta Ederson si è raccontato tra obiettivi stagionali, sogno Champions e il lavoro fatto con Gasperini.

SCELTA DELL’ATALANTA – «Erano sul tavolo molte offerte, ma dall’altra io volevo solo l’Atalanta per il progetto ambizioso che presentava: tornare in Europa e la possibilità di migliorare come calciatore».

RUOLO – «All’Atalanta ho capito che mi mancava qualcosa per giocare bene con la squadra, per la squadra. Ruolo? Da mediano mi sento meglio rispetto quando gioco da trequartista. E anche per cercare la porta: amo di più partire da lontano».

KOOPMEINERS E DE ROON – «Ci troviamo molto bene in sintonia nonostante Koop e Marten abbiano caratteristiche diverse: fanno la differenza i piccoli particolari, poi è il mister a valutare determinate scelte».

OBIETTIVI – «Champions? Siamo ancora lì per giocarcela anche se la priorità è quella di ritornare in Europa».

GASPERINI – «All’inizio è stata dura, ma la cosa su cui lavorare di più è l’aspetto mentale. Le gambe seguono la testa: anche quando sei stanco, o pensi di aver lavorato molto, devi riuscire a pensare sempre di non aver fatto già abbastanza».