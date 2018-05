Effetto Ancelotti: crolla la quota Scudetto del Napoli, arriva Balotelli? – FOTO

Quota Scudetto Napoli 2018/2019: l’effetto Ancelotti sulle quote Snai, ma la Juventus resta la favorita. Indizio su Twitter di calciomercato: arriva Balotelli?

L’arrivo di Carlo Ancelotti ha scosso le fondamenta di Napoli. Praticamente archiviati i tre anni di Maurizio Sarri con l’arrivo di un allenatore dal ricco curriculum a livello europeo. In un solo colpo Aurelio De Laurentiis ha dato il benservito al tecnico, attualmente sospeso in un limbo di calciomercato, mentre già da ieri sera è arrivata l’ufficialità della firma del contratto di Carlo Ancelotti con il Napoli. Il nuovo tecnico servirà all’ambiente per ritrovare energie e motivazioni dopo la delusione per la mancata vittoria dello Scudetto 2017/2018 conquistato dalla Juventus. E servirà anche ad attrarre sul calciomercato calciatori dal pedigree importante. Intanto, scende e anche di parecchio la quota Scudetto del Napoli per la stagione 2018/2019.

L’arrivo di Ancelotti spinge il Napoli: la quota Scudetto degli azzurri secondo i bookmaker di Snai è scesa da una quota 6 a una quota 4, un drastico calo che certifica le maggiori ambizioni del Napoli per il prossimo campionato, considerato che la Juventus rimane stabile e favorita con una quota di 1,75 per la conquista dell’ottavo scudetto di fila. Il Napoli guadagna terreno soprattutto sulle altre due competitor, Roma e Inter, scivolate a 8, mentre il Milan passa da 12 e 15 dopo la mazzata dell’Uefa sul FPF.

Dai social network, intanto, spunta una nuova curiosità di calciomercato che può riguardare il primo acquisto dell’era Carlo Ancelotti. L’account Twitter del Napoli ‘segue’ diversi ex calciatori che sono passati in azzurro e tutti i propri giocatori, 98 in totale, ma l’unica eccezione è rappresentata da Mario Balotelli, che spunta tra i ‘following’ dell’account azzurro. L’attaccante è in uscita dal Nizza, ha più volte detto di voler ritornare in Italia, sarebbe attratto dal desiderio di lavorare con un tecnico come Carlo Ancelotti sotto il Vesuvio. I tifosi azzurri possono iniziare a sognare in grande, Mario a Napoli è una possibilità importante.