 Eintracht Atalanta, Palladino: «Contento dei ragazzi. Una serata straordinaria. Ora dobbiamo fare una sola cosa» - Calcio News 24
Atalanta News

Eintracht Atalanta, Palladino: «Contento dei ragazzi. Una serata straordinaria. Ora dobbiamo fare una sola cosa»

1 minuto ago

Eintracht Atalanta, Palladino parla nel post partita della sfida ai microfoni di Sky Sport. Ecco le parole del tecnico della Dea subito dopo il match

Nel post partita di Eintracht Atalanta Palladino ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la vittoria per 0-3 della sua Dea in Germania.

VITTORIA – «E’ stata una serata magica. Mi hanno regalato un qualcosa di davvero straordinario. Ora, però, dobbiamo restare umili e concentrati. Domenica abbiamo una nuova partita importantissima».

PRESTAZIONE – «Ci sono sempre cose da migliorare. Giocavamo contro una squadra difficile e siamo stati bravi. Nel primo tempo è mancato il gol, nella ripresa l’abbiamo sbloccata. Forse potevamo segnare di più, ma era importante vincere».

Atalanta News

