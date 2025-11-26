 Diretta Gol Champions League LIVE, segui con noi le sfide delle italiane
Champions League

Diretta Gol Champions League LIVE, alle 21 in campo Atalanta e Inter

Palladino

Diretta Gol Champions League LIVE. Si chiude una due giorni decisiva per le italiane. Oggi tocca ad Atalanta ed Inter, entrambe impegnate in trasferta

Dopo le vittorie di Napoli e Juventus, la due giorni di Champions League si chiude con Atalanta ed Inter. I nerazzurri sono di scena a Madrid contro l’Atletico Madrid mentre la Dea sul campo del Francoforte. Segui con noi i live dei match.

SEGUI IL LIVE DI EINTRACHT FRANCOROTE ATALANTA

FORMAZIONI UFFICIALI

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Dahoud, Chaibi; Doan Götze Knauff; Burkardt. All. Toppmöller

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Lookman; Scamacca. All. Palladino

SEGUI IL LIVE DI ATLETICO MADRID INTER SU INTERNEWS24.COM

FORMAZIONI UFFICIALI

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Molina, Giménez, Hancko, Ruggeri; G. Simeone, Barrios, Cardoso, Gallagher; Alex Baena, Alvarez. Allenatore: Simeone

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Bonny, Lautaro Martinez. Allenatore: Chivu

